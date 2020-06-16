15 июня в РД участники движения «Волонтеры конституции» начали работу с информационными стендами, где будут рассказывать жителям о планируемых поправках в Конституцию.

По результатам заявочной кампании желание стать «Волонтером Конституции» выразили больше 1700 жителей республики. Волонтерами был пройден онлайн-курс и тестирование, после которого они начали свою работу. Подробнее можно прочитать тут.