В Дагестане заработали информационные точки по планируемым изменениям в Конституцию
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 18:01
15 июня в РД участники движения «Волонтеры конституции» начали работу с информационными стендами, где будут рассказывать жителям о планируемых поправках в Конституцию.
По результатам заявочной кампании желание стать «Волонтером Конституции» выразили больше 1700 жителей республики. Волонтерами был пройден онлайн-курс и тестирование, после которого они начали свою работу. Подробнее можно прочитать тут.
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