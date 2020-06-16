ЗАМАНА - В Дагестане заработали информационные точки по планируемым изменениям в Конституцию

В Дагестане заработали информационные точки по планируемым изменениям в Конституцию

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16 июня, 2020. Вторник 18:01
В Дагестане заработали информационные точки по планируемым изменениям в Конституцию

15 июня в РД участники движения «Волонтеры конституции» начали работу с информационными стендами, где будут рассказывать жителям о планируемых поправках в Конституцию.

В Дагестане заработали информационные точки по планируемым изменениям в Конституцию
Общество

По результатам заявочной кампании желание стать «Волонтером Конституции» выразили больше 1700 жителей республики. Волонтерами был пройден онлайн-курс и тестирование, после которого они начали свою работу.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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