Партии, с которыми будет сотрудничать общественная палата Дагестана: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «Партия Роста» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Подробнее можно прочитать тут.
Общественная палата Дагестана и политические партии подписали соглашение о наблюдении за голосованием
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 17:57
15 июня общественная палата Дагестана договорилась сотрудничать с пятью политическими партиями при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России.
Последнее от Мадина
- В Кизляре в День России открыли обновлённую дворовую территорию
- В Кизляре в День России открыли обновлённую дворовую территорию
- В Дагестанских огнях начат ремонт 8 улиц по проекту «Мой Дагестан- мои дороги»
- В Дагестанских огнях начат ремонт 8 улиц по проекту «Мой Дагестан- мои дороги»
- В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам