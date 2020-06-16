ЗАМАНА - Общественная палата Дагестана и политические партии подписали соглашение о наблюдении за голосованием

Общественная палата Дагестана и политические партии подписали соглашение о наблюдении за голосованием

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16 июня, 2020. Вторник 17:57
Общественная палата Дагестана и политические партии подписали соглашение о наблюдении за голосованием

15 июня общественная палата Дагестана договорилась сотрудничать с пятью политическими партиями при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России.

Общественная палата Дагестана и политические партии подписали соглашение о наблюдении за голосованием
Общество

Партии, с которыми будет сотрудничать общественная палата Дагестана: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «Партия Роста» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Подробнее можно прочитать тут.

 

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