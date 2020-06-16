Врачи «Коммунарки», были встречены главой Кизилюрта Маликом Патаховым и администрацией лечебного учреждения. В больнице московские медики пробудут несколько дней и окажут местным медицинским учреждениям методическую и практическую помощь. Глава города поблагодарил приезжих специалистов, подчеркнул важность обмена опытом для дальнейшей борьбы с COVID-19.
Кизилюрту выписали культовых инфекционистов
- Автор Габи
- 16 июня, 2020. Вторник 12:21
На текущей неделе в РД «десантировали» московских инфекционистов во главе с главврачом «Коммунарки» — Денисом Проценко. Сегодня бригада медиков вместе с Денисом Проценко посетила Кизилюртовскую ЦГБ.
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