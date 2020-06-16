Как отмечается источником, в 2020 году из-за благоприятных погодных условий для размножения личинок саранчи их отрождение началось на месяц раньше обычного. В соответствии с данными пресс-службы, химзащитные работы выполнены уже на площади 82 тыс. га, в частности с использованием наземной техники обработано 53 тыс. га, с применением малой авиации - 29 тыс. га. Подробнее можно прочесть здесь
В Дагестане против саранчи обработано более 80% зараженной территории
- Автор Габи
- 16 июня, 2020. Вторник 11:50
Аэрозольные установки и борта малой авиации задействованы в РД для того, чтобы провести обработку против саранчи, где обработано уже свыше 80% зараженной территории. Об этом проинформировали в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.