В Дагестане против саранчи обработано более 80% зараженной территории

Автор Габи

Аэрозольные установки и борта малой авиации задействованы в РД для того, чтобы провести обработку против саранчи, где обработано уже свыше 80% зараженной территории. Об этом проинформировали в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.