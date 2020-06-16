ЗАМАНА - Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

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16 июня, 2020. Вторник 08:31
Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес

Многие годы ученые пытались разгадать тайну: почему одни едят много и не толстеют, а другие едят мало, но мгновенно набирают вес. Обнаружилось, что способность есть много и не толстеть вызвана генетической мутацией.

Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
Общество

Было проведено исследование, где добровольцев разделили на 2 группы. Первая группа состояла из людей, которые во время эксперимента едят много, но не толстеют. Во второй группе были те люди, чей вес мгновенно растет, если начать есть больше, чем нужно организму.

Выяснилось, что у тех людей, которые едят много и не набирают, есть уникальная мутация в гене ALK, которая находится в неактивном состоянии. Когда этот ген находится в таком состоянии, обмен веществ становится быстрее, поэтому они не набирают вес.

 

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