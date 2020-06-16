Такахаси отметил, что в первую очередь организаторы желают провести Олимпиаду летом следующего года. Полностью отменять игры нельзя, так как это понесет большие потери для экономики Японии и планеты. Нужно заметить, что такое заявление от директора организационного комитета прозвучало впервые.
В Токио снова задумались над переносом Олимпиады
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 08:10
В Токио думают об очередном переносе Олимпийских игр. Об этом сообщил директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси в интервью с газетой Nikkan Sports.
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