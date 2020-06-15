В Дагестане успешно реализуется программа «Комфортная городская среда»
- Автор Мадина
- 15 июня, 2020. Понедельник 17:36
В РД с успехом реализуется программа «Комфортная городская среда». Нужно напомнить, что она инициирована руководителем региона Владимиром Васильевым. В Буйнакске, Кизляре, Хасавюртовском и Табасаранском районах ремонтируются дворы и места отдыха людей.
В Буйнакске начались работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В планах обновить 5 придомовых и 4 общественных территорий. Подробнее можно прочитать тут.
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