ЗАМАНА - В Дагестане успешно реализуется программа «Комфортная городская среда»

В Дагестане успешно реализуется программа «Комфортная городская среда»

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15 июня, 2020. Понедельник 17:36
В Дагестане успешно реализуется программа «Комфортная городская среда»

В РД с успехом реализуется программа «Комфортная городская среда». Нужно напомнить, что она инициирована руководителем региона Владимиром Васильевым. В Буйнакске, Кизляре, Хасавюртовском и Табасаранском районах ремонтируются дворы и места отдыха людей.

В Буйнакске начались работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В планах обновить 5 придомовых и 4 общественных территорий. Подробнее можно прочитать тут.

 

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