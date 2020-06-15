Видео об этом выложил в своем аккаунте Инстаграм премьер-министр РД Артем Здунов.
В Дербенте продолжают постройку многофункционального госпиталя
- Автор Мадина
- 15 июня, 2020. Понедельник 14:37
В Дербенте продолжают постройку многофункционального госпиталя.
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