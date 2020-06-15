Главный специалист по строительству и архитектуре администрации Гумбетовского района Гаджимурад Ахмеднабиев проинформировал, что тендер на реализацию строительных работ выиграло ООО «Строй Мина». Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
Улицу имени Али-гаджи из Инхо ремонтируют в Гумбетовском районе по проекту «Мой Дагестан – мои дороги»
- Автор Габи
- 15 июня, 2020. Понедельник 14:33
В ходе реализации проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в селе Верхнее Инхо Гумбетовского района проводится деятельность по капитальному ремонту улицы имени Али-гаджи из Инхо.
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