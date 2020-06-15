Улицу имени Али-гаджи из Инхо ремонтируют в Гумбетовском районе по проекту «Мой Дагестан – мои дороги»

Автор Габи

В ходе реализации проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в селе Верхнее Инхо Гумбетовского района проводится деятельность по капитальному ремонту улицы имени Али-гаджи из Инхо.