ЗАМАНА - Наталья Орейро решила получить российское гражданство

Наталья Орейро решила получить российское гражданство

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15 июня, 2020. Понедельник 08:29
Наталья Орейро решила получить российское гражданство

Певица и актриса Наталья Орейро приняла решение получить российский паспорт. Об этом Орейро сообщила в интервью ТАСС.

Наталья Орейро решила получить российское гражданство
Общество

Как рассказала певица, получить российское гражданство она решила после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. «Ургант мне заявил, что я самая русская среди иностранок. Я ему сказала, что даже не сомневаюсь в этом. И я ответила, что [лидеру РФ Владимиру] Путину нужно дать мне гражданство. Я тогда пошутила, а не серьезно просила, чтобы это случилось».

Через какое-то время Наталья посетила по делам посольство РФ в Аргентине, где ей уже всерьез поступило предложение подать документы на получение гражданства РФ. 
Певица рассказала, что она заполнила все документы и они на рассмотрении. Она искренне надеется, что их одобрят и она получит второе гражданство в России.

Орейро отметила, что фанаты, зная о ее любви к России, дарят ей фальшивые российские паспорта. У певицы уже примерно 15 таких шутливых документов.

 

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взяты из открытых источников
 

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