Наталья Орейро решила получить российское гражданство

Как рассказала певица, получить российское гражданство она решила после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. «Ургант мне заявил, что я самая русская среди иностранок. Я ему сказала, что даже не сомневаюсь в этом. И я ответила, что [лидеру РФ Владимиру] Путину нужно дать мне гражданство. Я тогда пошутила, а не серьезно просила, чтобы это случилось».

Через какое-то время Наталья посетила по делам посольство РФ в Аргентине, где ей уже всерьез поступило предложение подать документы на получение гражданства РФ.

Певица рассказала, что она заполнила все документы и они на рассмотрении. Она искренне надеется, что их одобрят и она получит второе гражданство в России.

Орейро отметила, что фанаты, зная о ее любви к России, дарят ей фальшивые российские паспорта. У певицы уже примерно 15 таких шутливых документов.