С 15-го июня начнут работу компании сферы услуг, магазины непродовольственного товара и другие. При посещении подобных мест должны соблюдаться ношение масок и социальное дистанцирование.
Открыты парки, пляжи и другие культурные места.
Глава Махачкалы Салман Дадаев рассказал о переходе с 15 июня к 1-му этапу снятия ограничительных мер. Такое решение приняли по результатам видео-конференц-связи с руководителем РД Владимиром Васильевым.
С 15-го июня начнут работу компании сферы услуг, магазины непродовольственного товара и другие. При посещении подобных мест должны соблюдаться ношение масок и социальное дистанцирование.
Открыты парки, пляжи и другие культурные места.
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