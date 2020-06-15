ЗАМАНА - Махачкала вступила на первый этап выхода из режима самоизоляции

Махачкала вступила на первый этап выхода из режима самоизоляции

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15 июня, 2020. Понедельник 08:17
Махачкала вступила на первый этап выхода из режима самоизоляции

Глава Махачкалы Салман Дадаев рассказал о переходе с 15 июня к 1-му этапу снятия ограничительных мер. Такое решение приняли по результатам видео-конференц-связи с руководителем РД Владимиром Васильевым.

Махачкала вступила на первый этап выхода из режима самоизоляции
Общество

С 15-го июня начнут работу компании сферы услуг, магазины непродовольственного товара и другие. При посещении подобных мест должны соблюдаться ношение масок и социальное дистанцирование.

Открыты парки, пляжи и другие культурные места.

 

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