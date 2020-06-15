Гостиницы будут отчитываться о заселении в один номер неженатых пар

Роспотребнадзор обязал каждую гостиницу отчитываться о том, что неженатые пары заселились в один номер, пишет «Российская газета», ссылаясь на непосредственно ведомство.

Отели и гостиницы, которые начали свою деятельность в июне, должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что снявшие у них номера пары находятся в семейных отношениях.

Гостиницы смогут найти выход из ситуации, считает представитель отрасли. Принимать гостей отели могут только соблюдая рекомендации Роспотребнадзора, в том числе заселять постояльцев по одному в номере, кроме членов семей. Если в результате в одном номере будут находиться не зарегистрированные в браке пары, гостиница вынуждена будет объясниться.