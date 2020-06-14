ЗАМАНА - Зумруд Аскерова поздравила дагестанцев с Днём донора

Зумруд Аскерова поздравила дагестанцев с Днём донора

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14 июня, 2020. Воскресенье 11:38
Зумруд Аскерова поздравила дагестанцев с Днём донора

С 8 по 15 июня в Республиканской станции переливания крови Республики Дагестан проводится Всероссийская акция, которая посвящена Всемирному дню донора. Об этом проинформировала Зумруд Аскерова, врач-трансфузиолог выездной бригады ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови».

Зумруд Аскерова поздравила дагестанцев с Днём донора
Общество

В ходе акции в станции переливания крови принимают доноров для сдачи крови. Кроме того, проводится пропаганда и информационная работа в соцсетях о донорстве и о его пользе для населения. Более подробную информацию читайте здесь

 

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