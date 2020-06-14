ЗАМАНА - В Цумадинском районе построен "Мост № 1"

В Цумадинском районе построен "Мост № 1"

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14 июня, 2020. Воскресенье 11:29
В Цумадинском районе построен &quot;Мост № 1&quot;

Стало известно В 2020 году в Республике Дагестан построят 15 железных мостов. Об этом сообщается в instagram-аккаунте администрации Главы РД.

В Цумадинском районе построен "Мост № 1"
Общество

Всего в регионе необходимо реконструировать примерно 50 мостов.

 

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