Всего в регионе необходимо реконструировать примерно 50 мостов.
В Цумадинском районе построен "Мост № 1"
- Автор Габи
- 14 июня, 2020. Воскресенье 11:29
Стало известно В 2020 году в Республике Дагестан построят 15 железных мостов. Об этом сообщается в instagram-аккаунте администрации Главы РД.
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