С 15 июня Дагестан переходит на 1 этап снятия ограничений

С 15 июня Дагестан переходит на 1 этап снятия ограничений. Данное решение приняли единогласно накануне, 13 июня, в процессе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории региона, прошедшего под руководством Главы республики Владимира Васильева.

В соответствии с планом снятия ограничений, для того, чтобы перейти к 1-му этапу нужен стабильный уровень снижения заболеваемости, а также отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. Присутствие данных факторов и послужило поводом для снятия ряда ограничений в республике. Глава РД Владимир Васильев, выразил благодарность за деятельность всех причастных к тому, что положение дел по борьбе с распространением COVID-19 в регионе заметно улучшилось.

Поскольку в общем по региону достигнуты показатели, которые позволяют выйти на I этап снятия ограничений – и главное, коэффициент распространения коронавирусной инфекции уже не единица, а 0,9, охват тестированием населения увеличился с 72,1 до 144,7 исследований на 100 тысяч населения в день, возрос свободный коечный фонд до 51% - Роспотребнадзор посчитал возможным решить снять ограничительные мероприятия, которые соответствуют 1 этапу.

Таким образом, на 1 этапе восстанавливается деятельность предприятий: сферы услуг; торговли непродовольственными товарами. Торговля разрешена на территории магазинов с площадью до 400 кв.м., при этом нужно наличие отдельного уличного входа и соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования. Максимальное число посетителей, которые могут одновременно быть в магазине, 1 человек на 4 кв.м.

Поскольку республика переходит на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции разрешены: прогулки на улице, в парках и скверах не более 2-х человек вместе, при условии соблюдения масочного режима, соцдистанцирования, исключая посещение мест массового скопления народы. Кроме того, возможны занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе и открытых стадионах при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

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