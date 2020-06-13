ЗАМАНА - СИЗ в Цунтинском районе

СИЗ в Цунтинском районе

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13 июня, 2020. Суббота 18:04
СИЗ в Цунтинском районе

Средства защиты были доставлены в Цунтийский район.

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В ТИК Цунтинского района доставили средства защиты для безопасного голосования В Цунтинский район, накануне, доставили индивидуальные средства защиты для проведения безопасного голосования по поправкам в Конституцию. Набор средств индивидуальной защиты получит каждый участник голосования. Им будут обеспечены члены участковых комиссий, наблюдатели. Средства защиты также будут выдавать прямо на участках. Такие меры предпринимают, чтобы обеспечить безопасность процесса и сделает голосование бесконтактным. По словам председателя, ТИК Цунтинского района Абдухалима Магомедова, при проведении процедуры голосования будут строго исполнены рекомендации Роспотребнадзора в части профилактики риска распространения коронавирусной инфекции и тем, кто изъявит желание голосовать на избирательном участке, им будут выдаваться одноразовая маска, одноразовые перчатки, одноразовая ручка. Напомним, в соответствии с Указом Президента России, 1 июля в стране состоится общероссийское голосование, которое будет проходить в течение шести дней. #Конституция05 #Поправки05 #голосование #Цунтинскийрайон #Цунта #ТИК #избирком #избиратели

Публикация от ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН РД (@cyntinckiy)

Информация об этом опубликована в Инстаграм района.

 

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