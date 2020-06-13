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СИЗ в Гергебильском районе
- Автор Мадина
- 13 июня, 2020. Суббота 18:02
Средства защиты были доставлены в Гергебильский район.
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Участковые избирательные комиссии Гергебильского района будут обеспечены средствами защиты в день голосования. Необходимое количество СИЗ получено накануне, 11 июня, отметили в Территориальной избирательной комиссии района. "В день голосования будут предприняты беспрецедентные меры предосторожности, что обусловлено сложившейся ситуацией. Полученные СИЗ, в том числе маски, перчатки, халаты, дезинфицирующие средства, полностью покрывают потребность района для проведения голосования, -подчеркнул заместитель председателя ТИК Гафуров Абдулгафур. Как отметили в ТИК, в конце следующей недели средства индивидуальной защиты будут распределены между участковыми избирательными комиссиями, чтобы на местах успели подготовиться ко дню голосования. По словам Гафурова, масками, перчатками и санитайзером будут обеспечены не только члены избирательной комиссии, но и избиратели и наблюдатели. В день голосования в Гергебильском районе будут работать 21 избирательных участков. Отметим, что 1 июля пройдёт Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В этот день каждый гражданин России может прийти на избирательный участок и выразить своё мнение о вносимых поправках в Основной закон страны.
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