ЗАМАНА - Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России

Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России

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13 июня, 2020. Суббота 13:53
Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России

Орденом Александра Невского, который является наивысшим именным орденом, названным в честь великих российских полководцев, наградили заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщает издание "Дагестанская правда".

Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России
Общество

Отметим, что Мурадов Рустам Усманович был рождён 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР.

Более подробную информацию о нём можно прочесть здесь

 

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