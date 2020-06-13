Отметим, что Мурадов Рустам Усманович был рождён 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР.
Более подробную информацию о нём можно прочесть здесь
Орденом Александра Невского, который является наивысшим именным орденом, названным в честь великих российских полководцев, наградили заместителя командующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщает издание "Дагестанская правда".
Отметим, что Мурадов Рустам Усманович был рождён 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР.
Более подробную информацию о нём можно прочесть здесь
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