Дополнительную поддержку предложили для работающих по проекту "Земский доктор" в Дагестане

Автор Габи

Дополнительные меры поддержки разработаны для врачей, прибывших в Республику Дагестан для работы в сельской местности по программе "Земский доктор", в частности сельская ипотека и субсидирование индивидуального жилищного строительства.