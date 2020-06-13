Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сайт регионального отделения партии "Единая Россия". Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
Дополнительную поддержку предложили для работающих по проекту "Земский доктор" в Дагестане
- Автор Габи
- 13 июня, 2020. Суббота 13:47
Дополнительные меры поддержки разработаны для врачей, прибывших в Республику Дагестан для работы в сельской местности по программе "Земский доктор", в частности сельская ипотека и субсидирование индивидуального жилищного строительства.
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