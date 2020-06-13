Жители дагестанского Ботлиха подарили военным врачам более 30 национальных пирогов

Жители поселка Ботлих в РД в честь Дня России выразили благодарность военным врачам полевого госпиталя за помощь в борьбе с COVID-19. Представителями администрации Болтихского района было передано им свыше 30 национальных пирогов и сувениров с государственной символикой. Домашнюю выпечку приготовили согласно акции «Испеки пирог и скажи спасибо!», информирует пресс-служба Южного военного округа.

Отметим, для того, чтобы помочь населению в борьбе с распространением COVID-19 по поручению президента страны Владимира Путина в Республике Дагестан развернули два полевых мобильных многофункциональных госпиталя, вместимость которых составляет 200 коек – в посёлке Ботлих и городе Буйнакск.