Отметим, для того, чтобы помочь населению в борьбе с распространением COVID-19 по поручению президента страны Владимира Путина в Республике Дагестан развернули два полевых мобильных многофункциональных госпиталя, вместимость которых составляет 200 коек – в посёлке Ботлих и городе Буйнакск.
Жители дагестанского Ботлиха подарили военным врачам более 30 национальных пирогов
- Автор Габи
- 13 июня, 2020. Суббота 13:33
Жители поселка Ботлих в РД в честь Дня России выразили благодарность военным врачам полевого госпиталя за помощь в борьбе с COVID-19. Представителями администрации Болтихского района было передано им свыше 30 национальных пирогов и сувениров с государственной символикой. Домашнюю выпечку приготовили согласно акции «Испеки пирог и скажи спасибо!», информирует пресс-служба Южного военного округа.
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