Для военных медиков в Дагестане устроили праздничный концерт в честь Дня России

Автор Габи

День России прошёл для военных мобильного госпиталя интересно и ярко. По инициативе главы Буйнакского района Камиля Изиева поздравить с праздником военных медиков прибыли артисты муниципалитета с зажигательной концертной программой.