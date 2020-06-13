ЗАМАНА - Для военных медиков в Дагестане устроили праздничный концерт в честь Дня России

Для военных медиков в Дагестане устроили праздничный концерт в честь Дня России

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13 июня, 2020. Суббота 13:27
Для военных медиков в Дагестане устроили праздничный концерт в честь Дня России

День России прошёл для военных мобильного госпиталя интересно и ярко. По инициативе главы Буйнакского района Камиля Изиева поздравить с праздником военных медиков прибыли артисты муниципалитета с зажигательной концертной программой.

Для военных медиков в Дагестане устроили праздничный концерт в честь Дня России
Общество

Отметим, военный госпиталь развернули в Буйнакске, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Он рассчитан на 350 койко-мест. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

 

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