Отметим, военный госпиталь развернули в Буйнакске, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Он рассчитан на 350 койко-мест. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
День России прошёл для военных мобильного госпиталя интересно и ярко. По инициативе главы Буйнакского района Камиля Изиева поздравить с праздником военных медиков прибыли артисты муниципалитета с зажигательной концертной программой.
Отметим, военный госпиталь развернули в Буйнакске, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Он рассчитан на 350 койко-мест. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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