Так, мероприятия состоялись в ряде дворов дагестанской столицы по адресам: ул. Буйнакского, 6; ул. Ленина, 2; ул. Ярагского, 75; ул. Магомедтагирова, 184. Помимо этого, подобные концерты были организованы в Дербентском, Кизлярском, Ногайском, Левашинском, Новолакском, Каякентском и Кизилюртовском районах. Более подробную информацию можно прочесть здесь
Во дворах Дагестана прошли праздничные концерты, посвящённые Дню России
- Автор Габи
- 13 июня, 2020. Суббота 13:17
12 июня, в День России, в городах и районах Дагестана прошла акция #МыРоссия, в рамках которой во дворах были организованы праздничные концерты.
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