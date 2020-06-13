На 13 июня в стране выявлено 520 129 случаев заражения в 85 субъектах. Скончались 6829 человека, вылечились 274 641.
За прошедшие сутки выявлено 8706 новых случаев заболевания коронавирусом.
Количество зараженных коронавирусом в РФ превысило 520 тысяч, пишет "Лента.ру".
На 13 июня в стране выявлено 520 129 случаев заражения в 85 субъектах. Скончались 6829 человека, вылечились 274 641.
За прошедшие сутки выявлено 8706 новых случаев заболевания коронавирусом.
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