ЗАМАНА - Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

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13 июня, 2020. Суббота 12:16
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в РФ превысило 520 тысяч, пишет "Лента.ру".

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тысяч
Общество

На 13 июня в стране выявлено 520 129 случаев заражения в 85 субъектах. Скончались 6829 человека, вылечились 274 641.

За прошедшие сутки выявлено 8706 новых случаев заболевания коронавирусом.

 

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