ЗАМАНА - 12 июня на бархане Сары-Кум в Дагестане развернут российский флаг

12 июня на бархане Сары-Кум в Дагестане развернут российский флаг

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12 июня, 2020. Пятница 16:29
12 июня на бархане Сары-Кум в Дагестане развернут российский флаг

Сегодня, в День России, на уникальном в Евразии песчаном бархане Сары-Кум, расположенном в Дагестане, прошла патриотическая акция  «Наш флаг».

12 июня на бархане Сары-Кум в Дагестане развернут российский флаг
Общество

В ходе акции на бархане был развёрнут Государственный флаг Российской Федерации, общей площадью 1000 кв. м.  На фоне символа государства прозвучал гимн страны в исполнении Мухсина Камалова.

 

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