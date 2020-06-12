12 июня на бархане Сары-Кум в Дагестане развернут российский флаг
- Автор Габи
- 12 июня, 2020. Пятница 16:29
Сегодня, в День России, на уникальном в Евразии песчаном бархане Сары-Кум, расположенном в Дагестане, прошла патриотическая акция «Наш флаг».
В ходе акции на бархане был развёрнут Государственный флаг Российской Федерации, общей площадью 1000 кв. м. На фоне символа государства прозвучал гимн страны в исполнении Мухсина Камалова.
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