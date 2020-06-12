Работы поступили со всех образовательных учреждений муниципалитета.
Онлайн-выставка детских рисунков прошла в Новолакском районе
- Автор Габи
- 12 июня, 2020. Пятница 16:18
В Новолакском районе состоялась онлайн-выставка детских рисунков, которая была приурочена ко Дню России. В данном мероприятии участвовали школьники в возрасте от 7 до 17 лет.
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