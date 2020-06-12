ЗАМАНА - Кайтагский район присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»

Кайтагский район присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»

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12 июня, 2020. Пятница 16:07
Кайтагский район присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»

В Кайтагском районе Республики Дагестан 12 июня, в День России, провели патриотическую акцию  «Общероссийское исполнение гимна».

Кайтагский район присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»
Общество

Организовал мероприятие Центр культуры Кайтагского района и этноцентр «Кайтаги». В ходе этой акции жители Кайтагского района в режиме онлайн с помощью минусовой фонограммы исполнили гимн РФ.

Видеоролики с исполнением государственного гимна, в соответствии с правилами акции, необходимо было выложить в социальные сети под хештегом #МыРоссия.

 

 

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