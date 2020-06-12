В Кайтагском районе Республики Дагестан 12 июня, в День России, провели патриотическую акцию «Общероссийское исполнение гимна».

Организовал мероприятие Центр культуры Кайтагского района и этноцентр «Кайтаги». В ходе этой акции жители Кайтагского района в режиме онлайн с помощью минусовой фонограммы исполнили гимн РФ.

Видеоролики с исполнением государственного гимна, в соответствии с правилами акции, необходимо было выложить в социальные сети под хештегом #МыРоссия.