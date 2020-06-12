Кайтагский район присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»
- Автор Габи
- 12 июня, 2020. Пятница 16:07
В Кайтагском районе Республики Дагестан 12 июня, в День России, провели патриотическую акцию «Общероссийское исполнение гимна».
Организовал мероприятие Центр культуры Кайтагского района и этноцентр «Кайтаги». В ходе этой акции жители Кайтагского района в режиме онлайн с помощью минусовой фонограммы исполнили гимн РФ.
Видеоролики с исполнением государственного гимна, в соответствии с правилами акции, необходимо было выложить в социальные сети под хештегом #МыРоссия.
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