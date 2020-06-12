Начал и вел конференцию ректор университета Муртазали Рабаданов, который напомнил участникам заседания, что в общем в России открыто 89 центров «Точек кипения».
Подробнее можно прочитать тут.
Центр высокотехнологических проектов «Точка кипения» откроется на базе Дагестанского государственного университета
- Автор Мадина
- 12 июня, 2020. Пятница 15:23
Премьер-министр РД Артём Здунов поучаствовал в онлайн-конференции о возможностях открытия регионального центра высокотехнологических проектов «Точка кипения» на базе ДГУ в столице региона, сообщает edag.ru
Начал и вел конференцию ректор университета Муртазали Рабаданов, который напомнил участникам заседания, что в общем в России открыто 89 центров «Точек кипения».
Подробнее можно прочитать тут.
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