ЗАМАНА - 14 июня в сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай Россию!»

14 июня в сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай Россию!»

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12 июня, 2020. Пятница 15:17
14 июня в сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай Россию!»

В сообществе «Большая перемена» состоится неделя «Познавай Россию!», в ходе которой учащиеся смогут совершить онлайн-путешествие по территории России, познакомиться с самыми необыкновенными достопримечательностями, известными людьми, познакомятся с культурой гостеприимства и современным туризмом в стране.

14 июня в сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай Россию!»
Общество

Акция «Россия в объективе» проходит в формате онлайн-флешмоба, где участники размещают фото любимых мест своей Родины и делятся, почему именно это место в стране им дорого с хэштэгом #Россиявобъективе.

Участвовать в Акции может каждый желающий. Для этого нужно разместить фотографии в комментарии к главному посту челленджа в официальном паблике Вконтакте Всероссийского Конкурса «Большая Перемена» и продублировать комментарий у себя в аккаунте соцсети, рассказав о себе или о месте, демонстрируемом на фото, и передать эстафету своим знакомым.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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