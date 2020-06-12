Акция «Россия в объективе» проходит в формате онлайн-флешмоба, где участники размещают фото любимых мест своей Родины и делятся, почему именно это место в стране им дорого с хэштэгом #Россиявобъективе.
Участвовать в Акции может каждый желающий. Для этого нужно разместить фотографии в комментарии к главному посту челленджа в официальном паблике Вконтакте Всероссийского Конкурса «Большая Перемена» и продублировать комментарий у себя в аккаунте соцсети, рассказав о себе или о месте, демонстрируемом на фото, и передать эстафету своим знакомым.