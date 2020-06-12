14 июня в сообществе «Большая перемена» пройдет неделя «Познавай Россию!»

В сообществе «Большая перемена» состоится неделя «Познавай Россию!», в ходе которой учащиеся смогут совершить онлайн-путешествие по территории России, познакомиться с самыми необыкновенными достопримечательностями, известными людьми, познакомятся с культурой гостеприимства и современным туризмом в стране.

Акция «Россия в объективе» проходит в формате онлайн-флешмоба, где участники размещают фото любимых мест своей Родины и делятся, почему именно это место в стране им дорого с хэштэгом #Россиявобъективе.

Участвовать в Акции может каждый желающий. Для этого нужно разместить фотографии в комментарии к главному посту челленджа в официальном паблике Вконтакте Всероссийского Конкурса «Большая Перемена» и продублировать комментарий у себя в аккаунте соцсети, рассказав о себе или о месте, демонстрируемом на фото, и передать эстафету своим знакомым.