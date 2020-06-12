Например, ими предлагалось упростить процесс получения микрозаймов, расширить направления предоставляемых микрозаймов, а также увеличить их размер. Подробнее можно прочитать тут.
Правительством Дагестана разработан механизм выхода из кризисной ситуации
- Автор Мадина
- 12 июня, 2020. Пятница 15:18
4 июня в ходе открытого собрания оперативного штаба по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в Дагестане бизнесвуман и бизнесмены Дагестана поделились разными идеями по необходимой помощи.
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