ЗАМАНА - Правительством Дагестана разработан механизм выхода из кризисной ситуации

Правительством Дагестана разработан механизм выхода из кризисной ситуации

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12 июня, 2020. Пятница 15:18
Правительством Дагестана разработан механизм выхода из кризисной ситуации

4 июня в ходе открытого собрания оперативного штаба по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности в Дагестане бизнесвуман и бизнесмены Дагестана поделились разными идеями по необходимой помощи.

Правительством Дагестана разработан механизм выхода из кризисной ситуации
Общество

Например, ими предлагалось упростить процесс получения микрозаймов, расширить направления предоставляемых микрозаймов, а также увеличить их размер. Подробнее можно прочитать тут.

 

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