ЗАМАНА - В Дагестане проводится «Гражданский экзамен» ко Дню России

В Дагестане проводится «Гражданский экзамен» ко Дню России

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12 июня, 2020. Пятница 12:48
В Дагестане проводится «Гражданский экзамен» ко Дню России

В Республике Дагестан, как и по всей стране, проходит общественно-просветительский проект «Гражданский экзамен».

В Дагестане проводится «Гражданский экзамен» ко Дню России
Общество

Стартовал проект 9 июня, и продолжается по 12 июня включительно, когда отмечается День России. Проходит такая акция в режиме онлайн. «Гражданский экзамен» будет проходить на сайте гражданскийэкзамен.рф .

Такая просветительская акция выполняется в форме теста, состоящего из 50 вопросов. Они посвящены главным достижениям и победам, героям в современной истории РФ.

Каждый желающий может по ссылке перейти на сайт гражданскийэкзамен.рф, поучаствовать, и проверить свои знания о важных для каждого гражданина РФ исторических фактах.

 

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