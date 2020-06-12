Дагестанские школьники присоединились к акции «Окна России»

Активно участвуют во флешмобе учащиеся общеобразовательных учреждение РД. Вместе с родителями учащиеся украшают окна своих домов символическими картинками, рисунками и наклейками в виде флага, герба, известных культурных объектов РФ.

Участвовать в акции могут все желающие.

Обязательное условие – оформить окно так, чтобы украшение можно было увидеть с улицы. Далее необходимо сделать фотографию или видео окна с внутренней или внешней части дома и разместить их на своих аккаунтах в соцсетях под хештегами «Окна России», «Я люблю Россию» и «Моя Россия».