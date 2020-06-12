ЗАМАНА - Дагестанские школьники присоединились к акции «Окна России»

Дагестанские школьники присоединились к акции «Окна России»

Автор
12 июня, 2020. Пятница 11:58
Дагестанские школьники присоединились к акции «Окна России»

Всероссийский флешмоб «Окна России» начался 8 июня согласно мероприятиям по празднованию Дня России. Акцию проводит Минпросвещения совместно с Российским движением школьников.

Дагестанские школьники присоединились к акции «Окна России»
Общество

Активно участвуют во флешмобе учащиеся общеобразовательных учреждение РД. Вместе с родителями учащиеся украшают окна своих домов символическими картинками, рисунками и наклейками в виде флага, герба, известных культурных объектов РФ.

Участвовать в акции могут все желающие.

Обязательное условие – оформить окно так, чтобы украшение можно было увидеть с улицы. Далее необходимо сделать фотографию или видео окна с внутренней или внешней части дома и разместить их на своих аккаунтах в соцсетях под хештегами «Окна России», «Я люблю Россию» и «Моя Россия».

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top