Как сообщил Смит, Microsoft не собирается продавать полиции США технологию до того момента, пока в стране не создадут законодательство, регламентирующее использование сотрудниками правоохранительных органов этой системы.
Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц
- Автор Мадина
- 12 июня, 2020. Пятница 08:37
Американская технологическая компания Microsoft отказала полиции США в просьбе продать им технологию распознавания лиц. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил президент корпорации Брэд Смит.