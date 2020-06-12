ЗАМАНА - Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц

Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц

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12 июня, 2020. Пятница 08:37
Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц

Американская технологическая компания Microsoft отказала полиции США в просьбе продать им технологию распознавания лиц. Об этом в интервью газете The Washington Post сообщил президент корпорации Брэд Смит.

Microsoft отказалась продать полиции США технологию распознавания лиц
Общество

Как сообщил Смит, Microsoft не собирается продавать полиции США технологию до того момента, пока в стране не создадут законодательство, регламентирующее использование сотрудниками правоохранительных органов этой системы.

 

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