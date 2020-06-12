ЗАМАНА - Очередная помощь от Сулеймана Керимова прибыла в Дагестан

Очередная помощь от Сулеймана Керимова прибыла в Дагестан

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12 июня, 2020. Пятница 08:25
Очередная помощь от Сулеймана Керимова прибыла в Дагестан

В РД через компанию AURUM Medical доставлена очередная помощь от дагестанца и сенатора Сулеймана Керимова.

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Добрый день! В Дагестан через компанию AURUM Medical прибыла очередная помощь от моего друга, сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Прибыли 2 200 медицинских профессиональных неонатальный пульсоксиметров Dixion H100B, которые предназначены для непрерывного наблюдения частоты пульса и насыщения крови кислородом для эффективного определения качества функций дыхательной системы пациента. На дисплее этого пульсоксиметра указывается процентное соотношение гемоглобина, его насыщенность кислородом. Стоимость одного такого аппарата составляет 35 000 рублей. Также сегодня прибыли две системы ультразвукового сканирования SONON 300C с устройством визуализации в комплекте и 2 системы ультразвукового сканирования SONON 300L с устройством визуализации в комплекте. Это оборудование будет передано в дагестанские больницы. Это не первая и не последняя помощь нашей республике от Сулеймана. Пусть Всевышний примет все его благие дела!

Публикация от Хизри Абакаров (@glava_derbenta)

Об этом сообщил руководитель Дербента Хизри Абакаров в своем Instagram.

 

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взяты из открытых источников
 

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