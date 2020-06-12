Темой обсуждения стало поэтапное снятие ограничительных мер, наложенных в связи с недопущением распространения COVID-19 в столице республики.
Было отмечено, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на территории Махачкалы есть все необходимые предпосылки для первого этапа снятия ограничений.
На этом этапе планируется восстановить работу маленьких непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг, а также летних кафе. Магазинам можно будет возобновить свою работу, если площадь торгового зала не выше 400 кв. м, и у него имеется отдельный вход.
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