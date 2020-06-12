ЗАМАНА - В мэрии Махачкалы обсудили вопросы поэтапного снятия ограничений с представителями бизнеса

В мэрии Махачкалы обсудили вопросы поэтапного снятия ограничений с представителями бизнеса

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12 июня, 2020. Пятница 01:00
В мэрии Махачкалы обсудили вопросы поэтапного снятия ограничений с представителями бизнеса

Накануне, первый заместитель главы дагестанской столицы Салимхан Ахмедов в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с предпринимателями города.

В мэрии Махачкалы обсудили вопросы поэтапного снятия ограничений с представителями бизнеса
Общество

Темой обсуждения стало поэтапное снятие ограничительных мер, наложенных в связи с недопущением распространения COVID-19 в столице республики.

Было отмечено, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на территории Махачкалы есть все необходимые предпосылки для первого этапа снятия ограничений.

На этом этапе планируется восстановить работу маленьких  непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг, а также летних кафе. Магазинам можно будет возобновить свою работу, если площадь торгового зала не выше 400 кв. м, и у него имеется отдельный вход.

Подробнее читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия".

 

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