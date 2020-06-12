Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Ученики школ России получат аттестат без сдачи экзаменов. Такой указ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, пишет "Лента.ру".

Сообщают, что получить аттестат о среднем образовании в особом порядке смогут подростки, которые закончили девятый и одиннадцатый класс. Поступить в средние профессиональные образовательные учреждения выпускники смогут по оценкам школьного аттестата.