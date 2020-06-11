ЗАМАНА - Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

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11 июня, 2020. Четверг 15:08
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

Программа нахождения в регионе и главные цели рабочей командировки обговорили на встрече главврача больницы в Коммунарках Дениса Проценко с руководителем минздрава РД Джамалудином Гаджиибрагимовым.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым
Общество

Заметим, что главный врач московской больницы приехал в Дагестан вместе с командой врачей для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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