Международная акция «#RussiaILove»

Министерство по национальной политике Дагестана продолжает международную акцию «#RussiaILove», посвященную Дню России. Об этом пишут на сайте министерства.

В акции участвуют студенты и иностранцы, которые живут в регионе.

О своих чувствах к России рассказали студенты из Алжира, Кот-д’Ивуара и Египта. Они также поделились почему выбрали российский университет.