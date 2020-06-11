ЗАМАНА - Международная акция «#RussiaILove»

Международная акция «#RussiaILove»

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11 июня, 2020. Четверг 14:46
Международная акция «#RussiaILove»

Министерство по национальной политике Дагестана продолжает международную акцию «#RussiaILove», посвященную Дню России. Об этом пишут на сайте министерства. 

В акции участвуют студенты и иностранцы, которые живут в регионе.

О своих чувствах к России рассказали студенты из Алжира, Кот-д’Ивуара и Египта. Они также поделились почему выбрали российский университет.

 

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