В акции участвуют студенты и иностранцы, которые живут в регионе.
О своих чувствах к России рассказали студенты из Алжира, Кот-д’Ивуара и Египта. Они также поделились почему выбрали российский университет.
В акции участвуют студенты и иностранцы, которые живут в регионе.
О своих чувствах к России рассказали студенты из Алжира, Кот-д’Ивуара и Египта. Они также поделились почему выбрали российский университет.
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