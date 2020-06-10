"Изменения в Конституцию России стали жизненной необходимостью, особенно после 2000-х годов, когда испокон веков наши территории, например, Крым, Курильские острова, Аляска, одним росчерком пера перешли другим государствам. Россия должна быть единой, неделимой, сильной и поэтому в Конституции России должен быть прописан правовой и территориальный суверенитет. Чтобы даже не возникало мысли о том, что часть России когда-либо может быть отдана или подарена другому государству. Это должно распространяться на всех граждан, в том числе и на главу государства, кто бы ни стоял у руля в будущем. Поэтому я и моя семья 1 июля обязательно пойдём и проголосуем за изменения в Конституции России. Это наш святой долг перед нашими дедами и прадедами, - сохранить и отстоять нашу великую Россию и её суверенитет и поддержать нашего президента Владимира Владимировича Путина", отметил он.
Нурбагандов Нурбаганд прокомментировал поправки в Конституцию
- Автор Габи
- 10 июня, 2020. Среда 16:51
Директор Сергокалинской средней общеобразовательной школы № 2 Нурбагандов Нурбаганд прокомментировал поправку в Конституции, связанную с защитой единства и целостности территории РФ.
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