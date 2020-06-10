Сразу два двора многоквартирных домов в Каспийске преобразятся в рамках программы «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

Автор Мадина

В Каспийске начали благоустраивать дворы по улице Советская в рамках республиканской программы «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

Контролировать ремонт дворов будет первый заместитель руководителя администрации Загирбек Таибов, начальник управления ЖКХ Камилпаша Давлатов и активисты общественных организаций Каспийска.