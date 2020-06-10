Будут проверены тепловые и водопроводные сети, этим займутся инженеры компетентных организаций. Во дворах будут созданы комфортные условия, построены детские площадки, будут размещены скамейки, урны, фонарные столбы. Обновят асфальтобетонное покрытие дорог.
Сразу два двора многоквартирных домов в Каспийске преобразятся в рамках программы «Мой Дагестан – комфортная городская среда»
- Автор Мадина
- 10 июня, 2020. Среда 14:22
В Каспийске начали благоустраивать дворы по улице Советская в рамках республиканской программы «Мой Дагестан – комфортная городская среда».
Контролировать ремонт дворов будет первый заместитель руководителя администрации Загирбек Таибов, начальник управления ЖКХ Камилпаша Давлатов и активисты общественных организаций Каспийска.
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