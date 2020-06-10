Дагестанские учителя стали призёрами Всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»

В России прошел в 5 раз конкурс «ЕГЭ на 100». В нем участвовали больше 1000 учителей и школьников.

Победителей конкурса наградят в столице России в конце лета на ярком событии «Пикник на 100». На церемонии встретятся победители конкурса и выпускники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Подробнее можно прочитать тут.