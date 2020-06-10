Они поехали в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимир и Псков. Бригаду, отправившуюся в республику Дагестан возглавляет Денис Проценко. Подробнее об этом можно прочесть здесь
Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19
- Автор Габи
- 10 июня, 2020. Среда 14:05
Ещё 6 бригад медицинского персонала в составе 40 врачей отправились в регионы Российской Федерации на помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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