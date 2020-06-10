Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19

Автор Габи

Ещё 6 бригад медицинского персонала в составе 40 врачей отправились в регионы Российской Федерации на помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.