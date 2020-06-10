В министерстве обороны России сообщили, что оставшиеся пациенты пребывают на стационарном лечении и продолжают получать помощь в госпитале. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане из полевых госпиталей выписали 50 пациентов
- Автор Мадина
- 10 июня, 2020. Среда 14:06
Врачи выписали 50 пациентов с коронавирусом, прошедших лечение в полевых мобильных госпиталях министерства обороны России, развернутых в селе Ботлих и городе Буйнакск, пишет ТАСС.
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