ЗАМАНА - В Дагестане из полевых госпиталей выписали 50 пациентов

В Дагестане из полевых госпиталей выписали 50 пациентов

Автор
10 июня, 2020. Среда 14:06
В Дагестане из полевых госпиталей выписали 50 пациентов

Врачи выписали 50 пациентов с коронавирусом, прошедших лечение в полевых мобильных госпиталях министерства обороны России, развернутых в селе Ботлих и городе Буйнакск, пишет ТАСС.

В Дагестане из полевых госпиталей выписали 50 пациентов
Общество

В министерстве обороны России сообщили, что оставшиеся пациенты пребывают на стационарном лечении и продолжают получать помощь в госпитале. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top