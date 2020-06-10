Военных медиков в Буйнакском районе угощают дагестанскими фруктами

Стоит напомнить, что военный госпиталь был развернут в Буйнакске, по указу Лидера РФ Владимира Путина. Госпиталь вмещает 350 пациентов. Вместе с главой района приехал и мэр Буйнакска Исламутдин Ахмедов. Руководители муниципалитетов посетили госпиталь не с пустыми руками: они приехали с фруктами и овощами, дабы угостить ими врачей. Подробнее можно прочитать тут.