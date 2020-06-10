ЗАМАНА - Военных медиков в Буйнакском районе угощают дагестанскими фруктами

Военных медиков в Буйнакском районе угощают дагестанскими фруктами

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10 июня, 2020. Среда 14:00
Военных медиков в Буйнакском районе угощают дагестанскими фруктами

Вчера, 9 июня, руководитель Буйнакского района Камиль Изиев приехал с визитом в мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Военных медиков в Буйнакском районе угощают дагестанскими фруктами
Общество

Стоит напомнить, что военный госпиталь был развернут в Буйнакске, по указу Лидера РФ Владимира Путина. Госпиталь вмещает 350 пациентов. Вместе с главой района приехал и мэр Буйнакска Исламутдин Ахмедов. Руководители муниципалитетов посетили госпиталь не с пустыми руками: они приехали с фруктами и овощами, дабы угостить ими врачей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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