ЗАМАНА - В Дербенте рассматривают варианты устройства набережной

В Дербенте рассматривают варианты устройства набережной

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10 июня, 2020. Среда 09:52
В Дербенте рассматривают варианты устройства набережной

Архитекторы бюро Wowhaus из Москвы показали руководителю Дербента проект городской набережной, пишет издание "Дагестанская правда".

В Дербенте рассматривают варианты устройства набережной
Общество

Архитекторы предлагают строить пирсы и причалы для судов, так как это придает привлекательности для набережной. Со старой частью Дербента набережную будет связывать канатная дорога. Мэр города Хизри Абакаров поблагодарил бюро за проделанную работу и предложил увеличить число мест для парковки, дабы как можно больше людей могли комфортно парковаться, посещая набережную. 

 

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