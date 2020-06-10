В Дербенте рассматривают варианты устройства набережной

Архитекторы предлагают строить пирсы и причалы для судов, так как это придает привлекательности для набережной. Со старой частью Дербента набережную будет связывать канатная дорога. Мэр города Хизри Абакаров поблагодарил бюро за проделанную работу и предложил увеличить число мест для парковки, дабы как можно больше людей могли комфортно парковаться, посещая набережную.