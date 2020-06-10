Архитекторы предлагают строить пирсы и причалы для судов, так как это придает привлекательности для набережной. Со старой частью Дербента набережную будет связывать канатная дорога. Мэр города Хизри Абакаров поблагодарил бюро за проделанную работу и предложил увеличить число мест для парковки, дабы как можно больше людей могли комфортно парковаться, посещая набережную.
В Дербенте рассматривают варианты устройства набережной
- Автор Мадина
- 10 июня, 2020. Среда 09:52
Архитекторы бюро Wowhaus из Москвы показали руководителю Дербента проект городской набережной, пишет издание "Дагестанская правда".
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