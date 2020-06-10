ЗАМАНА - Число зараженных коронавирусом на всей планете достигло 7,24 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом на всей планете достигло 7,24 миллиона человек

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10 июня, 2020. Среда 08:22
Число зараженных коронавирусом на всей планете достигло 7,24 миллиона человек

Общее число заболевших коронавирусом на планете к утру 10 июня достигло 7,24 миллиона человек.

Число зараженных коронавирусом на всей планете достигло 7,24 миллиона человек
Общество

В РФ за прошедшие сутки было зарегистрировано 8595 случаев заражения. В общем в России выявлено 485 253 случая заболевания коронавирусом. Из них 242 тысячи вылечились, 6142 пациента погибли.

 

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