В РФ за прошедшие сутки было зарегистрировано 8595 случаев заражения. В общем в России выявлено 485 253 случая заболевания коронавирусом. Из них 242 тысячи вылечились, 6142 пациента погибли.
Число зараженных коронавирусом на всей планете достигло 7,24 миллиона человек
- Автор Мадина
- 10 июня, 2020. Среда 08:22
Общее число заболевших коронавирусом на планете к утру 10 июня достигло 7,24 миллиона человек.
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