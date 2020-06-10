Некоторые районы Дагестана посчитали снятие ограничений преждевременным
- Автор Мадина
- 10 июня, 2020. Среда 08:17
Вчера, 9 июня, в Махачкале провели очередное собрание оперативного штаба. Собрание проходило под руководством Лидера Дагестана Владимира Васильева.
Как считает руководитель Роспотребнадзора Дагестана Николай Павлов, в республике заметны позитивные изменения. Что, по его мнению, пока недостаточно для принятия решения о переходе к первому этапу снятия ограничений.
К мнению Павлова присоединяется и глава минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов. Подробнее можно прочитать тут.
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