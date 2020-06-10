ЗАМАНА - Некоторые районы Дагестана посчитали снятие ограничений преждевременным

Некоторые районы Дагестана посчитали снятие ограничений преждевременным

Автор
10 июня, 2020. Среда 08:17
Некоторые районы Дагестана посчитали снятие ограничений преждевременным

Вчера, 9 июня, в Махачкале провели очередное собрание оперативного штаба. Собрание проходило под руководством Лидера Дагестана Владимира Васильева.

Некоторые районы Дагестана посчитали снятие ограничений преждевременным
Общество

Как считает руководитель Роспотребнадзора Дагестана Николай Павлов, в республике заметны позитивные изменения. Что, по его мнению, пока недостаточно для принятия решения о переходе к первому этапу снятия ограничений.

К мнению Павлова присоединяется и глава минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top