Вчера, 9 июня, в Махачкале провели очередное собрание оперативного штаба. Собрание проходило под руководством Лидера Дагестана Владимира Васильева.

Как считает руководитель Роспотребнадзора Дагестана Николай Павлов, в республике заметны позитивные изменения. Что, по его мнению, пока недостаточно для принятия решения о переходе к первому этапу снятия ограничений.

К мнению Павлова присоединяется и глава минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов. Подробнее можно прочитать тут.