ЗАМАНА - Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города

Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города

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10 июня, 2020. Среда 08:09
Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города

Группа ученых из Кембриджского университета и Гентского университета Бельгии нашла банный комплекс, рынок, храм и общественный памятник, а также большую сеть водопроводных труб города, возраст которого датируется 3-м веком. Уникальность находки заключается в том, что сделать это археологи смогли без раскопок, пишет "Planet today".

Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города
Общество

Ученые нанесли на карту большой древнеримский город, находящийся глубоко под землей, не проводя каких-либо раскопок на месте. В первый раз археологи использовали георадар для создания полной и детальной карты римского города Фалерии Нови в Италии. Ученые придерживаются мнения, что эта современная технология может революционизировать исследование древних построек и городов, что даст возможность изучать крупные площади с более высоким разрешением. И даже те, которые не могут быть раскопаны и изучены, так как оказались погребенными под нынешними городскими структурами. Чтобы создать карту Фалерии Нови, ученые изучили с георадаром 30,5 га земли в пределах стен древнего города.

 

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