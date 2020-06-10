Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города

Группа ученых из Кембриджского университета и Гентского университета Бельгии нашла банный комплекс, рынок, храм и общественный памятник, а также большую сеть водопроводных труб города, возраст которого датируется 3-м веком. Уникальность находки заключается в том, что сделать это археологи смогли без раскопок, пишет "Planet today".

Ученые нанесли на карту большой древнеримский город, находящийся глубоко под землей, не проводя каких-либо раскопок на месте. В первый раз археологи использовали георадар для создания полной и детальной карты римского города Фалерии Нови в Италии. Ученые придерживаются мнения, что эта современная технология может революционизировать исследование древних построек и городов, что даст возможность изучать крупные площади с более высоким разрешением. И даже те, которые не могут быть раскопаны и изучены, так как оказались погребенными под нынешними городскими структурами. Чтобы создать карту Фалерии Нови, ученые изучили с георадаром 30,5 га земли в пределах стен древнего города.