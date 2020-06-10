Суд присяжных признал вину 71-летнего мужчины в разглашении государственной тайны и целенаправленном разглашении военных тайн.
Старику зачли срок пребывания в тюрьме и выпустили на волю.
Экс-полковника Вооруженных сил Австрии приговорили в Зальцбурге к 3 годам тюремного ареста за шпионаж в пользу РФ. Об этом пишет ТАСС.
Суд присяжных признал вину 71-летнего мужчины в разглашении государственной тайны и целенаправленном разглашении военных тайн.
Старику зачли срок пребывания в тюрьме и выпустили на волю.
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