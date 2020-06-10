ЗАМАНА - Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили

Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили

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10 июня, 2020. Среда 01:35
Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили

Экс-полковника Вооруженных сил Австрии приговорили в Зальцбурге к 3 годам тюремного ареста за шпионаж в пользу РФ. Об этом пишет ТАСС.

Шпионившего в пользу России австрийского полковника посадили и выпустили
Общество

Суд присяжных признал вину 71-летнего мужчины в разглашении государственной тайны и целенаправленном разглашении военных тайн.

Старику зачли срок пребывания в тюрьме и выпустили на волю. 

 

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