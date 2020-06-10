Студию шоу посетили сын Захарова Виталий с супругой, а также племянник водителя. Сын сообщил, что его отец зарабатывал больше всех, так как он работал в столице. Сын считает, что на видео прекрасно видно, что возможности выжить у его отца не было.
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
- Автор Мадина
- 10 июня, 2020. Среда 01:00
Семья водителя Сергея Захарова, скончавшегося в аварии, которую устроил артист Михаил Ефремов, пришли на шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
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