ЗАМАНА - Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

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10 июня, 2020. Среда 01:00
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову

Семья водителя Сергея Захарова, скончавшегося в аварии, которую устроил артист Михаил Ефремов, пришли на шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Общество

Студию шоу посетили сын Захарова Виталий с супругой, а также племянник водителя. Сын сообщил, что его отец зарабатывал больше всех, так как он работал в столице.  Сын считает, что на видео прекрасно видно, что возможности выжить у его отца не было.

 

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