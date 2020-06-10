В Дагестане первый этап снятия ограничений начнётся с 15 июня

В Дагестане первый этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, начнётся после 15 июня. Об этом информирует пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан.

Предложение о поэтапной отмене ограничений внесли главы муниципалитетов региона 9 июня на заседании Оперaтивного штaба по прeдупреждению зaвоза и рaспространения COVID-19 на тeрритории Республики Дагестан под рукoводством главы РД Владимира Васильева.

Глава республики данное предложение поддержал, однако настоятельно рекомендовал руководителям муниципалитетов строго следовать рекомендациям профильных ведомств – Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения республики Дагестан.

Кроме того, Владимир Васильев обратил внимание на то, что оставшееся до начала снятия ограничений время нужно использовать для работы с населением.

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